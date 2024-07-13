Kerem Aktükroğlu'ndan Fatih Terim'e ziyaret!

Galatasaray'ın yıldız ismi Kerem Aktürkoğlu, Fatih Terim'i ziyaret etti. İki isimden de flaş paylaşımlar geldi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 13.07.2024 - 22:52
Kerem Aktükroğlu'ndan Fatih Terim'e ziyaret!
Abone Ol google-news

Galatasaray'ın yıldız ismi Kerem Aktürkoğlu, Türk futbolunun  efsane ismi Fatih Terim'i ziyaret etti.

Başarılı futbolcu, Terim için flaş bir paylaşım yaptı. Tecrübeli teknik adam da Kerem'e yanıt verdi.

Kerem Aktürkoğlu yaptığı paylaşımda, "Galatasaraylılığı, pes etmemeyi ve vefayı kendisinden öğrendiğim kıymetli hocam. Bu güzel akşam için teşekkür ederim. İyi ki varsınız." dedi.

Fatih Terim ise başarılı futbolcu için, "Aslan evlat, sana baktığım her an hissettiğim duygunun karşılığı: Gurur. Futboldaki yolculuğumuzun bizi bir araya getirdiği ilk günden bugüne yaşadığın gelişimi, eriştiğin olgunluğu ve dönüştüğün oyuncuyu izlemek her zaman çok özel. Bugün seni gördüğüm için çok mutlu oldum." ifadelerini kullandı.


kerem aktürkoğlu haberleri fatih terim haberleri galatasaray haberleri sosyal medya haberleri
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

Spor Haberleri

En Çok Okunan Haberler