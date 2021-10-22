Kerem Aktürkoğlu, doğum gününde golü attı!
Gecenin golünü atan Kerem, "Kazandık ve çok mutluyum. Bunun, doğum günümde olması benim için çok daha özel oldu" dedi.
Lokomotiv Moskova'ya attığı golle geceye damgasını vuran Kerem Aktürkoğlu güzel bir oyun oynadıklarını belirterek, "Güzel bir maç oldu. İlk yarı ve ikinci yarı oyunun hakimi bizdik. İstediğimizi yaptık. Bu maçtan galibiyetle ayrılmamız bizim için çok büyük avantaj." dedi.
Avrupa Ligi'nde güzel sonuçlar elde ettiklerine işaret eden Aktürkoğlu, şunları kaydetti:
"Bu maçın önemini biliyorduk. Hocamız, bu maçın önemini ve maçtan önce rakibin puan kaybettiğini de bize söyledi. Bu maçtan alacağımız puanın bizi farklı bir konuma getireceğini de biliyorduk. Gol atma bana nasip oldu. Kazandık ve çok mutluyum. Bunun, doğum günümde olması benim için çok daha özel oldu. Üç maçımız kaldı. Gruptan lider olarak ayrılmak istiyoruz."
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