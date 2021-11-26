Kerem Aktürkoğlu Fatih Terim'e ne dedi?
Fatih Terim ile arasındaki konuşmayı açıklayan Kerem, "Fatih hoca sol ayağıma da sallar arada, sol ayağımla asist yapınca ona söyledim, güldük." ifadelerini kullandı.
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde Fransız ekibi Olimpik Marsilya'yı 4-2 yenerek son hafta öncesi gruptan çıkmayı garantiledi. Kerem Aktürkoğlu galibiyet sonrası açıklamalarda bulundu.
"Taraftarımız yanımızda oldu. Muhteşem bir atmosfer vardı." diyen Kerem, "Arkamızdaki olduklarında çok daha iyi oynuyoruz. İstemediğim bir penaltı yaptırdım. Güzel bir galibiyet oldu. Roma'da Lazio maçında liderliği istiyoruz." dedi.
Sakatlığı hakkında konuşan genç oyuncu, "Biraz darbeler oldu, yorgunluğun verdiği ağrılar. Ciddi bir sakatlık yok. Derbiyi kaybettik, moral bozukluğu vardı." şeklinde konuştu.
"Sonuç daha farklı da olabilirdi." diyen Kerem Aktürkoğlu, "Benim yaptırdığım bir penaltı var. Ancak bu akşam gerçekten futbol oynadık. Gruptan çıktık. Şimdi son maçta Roma'ya liderlik için gideceğiz. Lider olarak gruptan çıkmak istiyoruz." dedi.
Fatih Terim ile arasındaki konuşmadan bahseden genç yıldız, "Fatih hoca devre arasında 'Senin sıran' demişti. Benim sol ayağıma da sallar arada, sol ayağımla asist yapınca ona söyledim, güldük." ifadelerini kullandı.
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