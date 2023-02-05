Kerem Aktürkoğlu: 'Kazanacağımızın farkındaydık'
Süper Lig ekibi Galatasaray'ın futbolcusu Kerem Aktürkoğlu, Trabzonspor karşısında aldıkları 2-1'lik galibiyetin ardından görüşlerini aktardı. Aktürkoğlu, "Maça geride başlamayı kimse istemez. Ama buradan ayağa kalkmak önemli. Sahada bir şekilde maçı çevireceğimize inanıyoruz" ifadelerini kullandı.
Galatasaraylı Kerem Aktürkoğlu, Trabzonspor karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.
İlk olarak sakatlanan Fernando Muslera ile ilgili konuşan Kerem Aktürkoğlu "Muslera talihsiz bir sakatlık yaşadı. Durumu belli değil. Umarım bir şey olmaz. Galibiyet geri planda kaldı. En kısa zamanda sağlığına kavuşsun ve yanımızda olsun" dedi.
"KAZANACAĞIMIZIN FARKINDAYDIK"
Açıklamalarında devam eden Kerem Aktürkoğlu "Çok güzel bir galibiyet oldu. Geriye düştük ama bu bizi yıldırmadı. geriye dönebileceğimizi biliyorduk. Taraftar harikaydı. Bu galibiyet onlara armağan olsun" ifadelerini kullandı.
Kerem Aktürkoğlu son olarak "Maça geride başlamayı kimse istemez. Ama buradan ayağa kalkmak önemli. Sahada bir şekilde maçı çevireceğimize inanıyoruz. Birbirimizle konuştuk ve motive ettik. Kazanacağımızın farkındaydık. Çok güzel bir galibiyet oldu" açıklamasını yaptı.
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