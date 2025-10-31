Kerem Aktürkoğlu'ndan minik taraftara anlamlı cevap

Fenerbahçe forması giyen Kerem Aktürkoğlu, minik bir taraftara jest yaptı. Okul başkanlığı seçiminde hazırladığı sunumda, "Başkan olursam Kerem Aktürkoğlu'na mesaj atarak okulumuza gelmesini isteyeceğim." diyen minik Aras'a, yıldız futbolcudan anlamlı bir cevap geldi.

Aktürkoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: "Tebrikler Aras! Okul başkanı olmuşsun, ne güzel bir haber bu! Davetini memnuniyetle, seve seve kabul ediyorum kardeşim benim. Çok yakında görüşmek üzere inşallah."

Kerem Aktürkoğlu'nun bu mesajı, kısa sürede sosyal medyada büyük ilgi gördü. Minik Aras'ın ise okuluna Fenerbahçeli yıldızı davet etme hayalinin gerçeğe dönüşmesi bekleniyor.