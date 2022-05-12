Kevin de Bruyne 4 gol attı, Manchester City şampiyonluk yolunda hata yapmadı

12 Mayıs 2022 Perşembe, 09:42

İngiltere Premier Lig erteleme maçında Wolverhampton deplasmanına giden Manchester City 5-1’lik galibiyete uzanırken, kaptan Kevin de Bruyne karşılaşmada 4 gol attı.

Şampiyonlar Ligi’nde Real Madrid’e elenen ve finalin kapısından dönen Manchester City, ligde işini şansa bırakmadı. Bitime 2 hafta kala Wolverhampton’ı deviren Pep Guardiola’nın öğrencileri, ikinci sıradaki Liverpool ile arasındaki farkı 3 puanda tuttu.

Maçın 7. dakikasında açılışı yapan Kevin de Bruyne’ye 11’de Leandre Dendoncker yanıt verdi ve skor 1-1’e geldi. Ancak City’nin kaptanı Belçikalı 16. ve 24. dakikalarda attığı gollerle hat-trick yaparak ilk yarının sonucunu 3-1 olarak belirledi.

İkinci yarının 60. dakikasında dördüncü golünü atan De Bruyne, toplamda 15 gole ulaştı ve lider City’nin en golcü oyuncusu konumuna geldi. Maçın 84. dakikasında maçın skorunu 5-1 olarak belirleyen Raheem Sterling ise, toplamda 13. golünü kaydetti.

Lider City 89 puana ulaşırken, 50 puanla 8. sırada yer alan Wolverhampton, ilk 7’ye girerek gelecek sezon Avrupa kupalarına katılma yolunda darbe yedi. Manchester City gelecek maçta West Ham United’a konuk olacak.

OPTA verilerine göre Kevin de Bruyne, bu hat-trick'le birlikte Premier Lig tarindeki en erken üçüncü hat-trick'i yaptı.



