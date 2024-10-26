Kırmızı kartların damga vurduğu maçta Stuttgart galip

Almanya Bundesliga'nın 8. haftasında Stuttgart, konuk ettiği Holstein Kiel'i 2-1 mağlup etti. Her iki takım da mücadeleyi 10 kişi tamamladı.

Kırmızı kartların damga vurduğu maçta Stuttgart galip
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 26.10.2024 - 19:55

Almanya Bundesliga'nın 8. haftasında Stuttgart, Holstein Kiel'i konuk etti. Stuttgart Arena'da oynanan mücadeleyi ev sahibi 2-1 kazandı.

Stuttgart'a galibiyeti getiren golleri 19. dakikada Deniz Undav ve 61. dakikada  El Bilal Toure kaydetti. Holstein Kiel'in tek golü ise 84. dakikada Armin Gigovic'ten geldi.

Mücadelenin 66. dakikasında Stuttgart'tan Jeff Chabot, 88. dakikasında ise Holstein Kiel'den Jann-Fiete Arp kırmızı kart görerek takımlarını 10 kişi bıraktılar.

Öte yandan Milli futbolcumuz Atakan Karazor, mücadelenin 70. dakikasında Deniz Undav'ın yerine oyuna dahil oldu.

Bu sonuçla birlikte 3 maç sonra kazanan ve ligde 3. galibiyetini alan Stuttgart, 12 puana yükseldi. Ligde henüz galibiyeti bulunmayan Holstein Kiel ise 2 puanda kaldı.

Bundesliga'da bir sonraki hafta Stuttgart, Bayer Leverkusen'e konuk olacak. Holstein Kiel ise Heidenheim'i ağırlayacak.


Etiketler: #Stuttgart #Holstein Kiel #Bundesliga
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