Kırmızı maçın galibi yok

ÇAYKUR Rizespor, Süper Lig’de konuk ettiği Alanyaspor’la 1-1 berabere kaldı. Rize’de 6. dakikada Papanikolaou, Alanya’da ise 43’te Maestro kırmızı kart gördü. Atmacalar 80. dakikada Mihaila’nın golüyle 1-0 öne geçti. Akdeniz ekibi 89’da Mounie ile skoru 1-1 yaptı. Rize’nin 1 golü VAR’dan ofsayta takıldı.