Konferans Ligi çeyrek final ilk maçında Olympiakos’a konuk oluyor
Fenerbahçe Avrupa’da tarihi bir maça çıkıyor. Sarı-Lacivertliler, UEFA Konferans Ligi çeyrek final ilk randevusunda bugün Yunanistan deplasmanında Olympiakos’la karşılaşacak. Saat 19.45’te başlayacak ve İsviçreli hakem Sandro Scharer’in yöneteceği mücadeleyi Exxen naklen yayımlayacak.
Yoğun bir gündemin içinde kalan ve
Süper Kupa finaline çıkmayan SarıLacivertli takım, son 10 günde tüm
konsantrasyonunu Olympiakos maçına
verdi. Yarı final için avantajlı bir skor
arayacak Fenerbahçe’de sakatlığı geçen
ancak henüz hazır olmayan King ile
UEFA listesinde adı yazılı olmayan Mert
Müldür, Serdar Aziz, Serdar Dursun
ve sakat Djiku, Mert Hakan forma
giyemeyecek.
"TURU GEÇMEK İSTİYORUZ"
Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, maç öncesi düzenlenen basın toplantısında, “Olympiakos’un gücünü biliyoruz. Ateşli bir taraftarı var. Bu iki aşamalı bir maç. Yaptığımız analizlerde rakibin güçlü yönlerini biliyoruz. Biz de güçlü yönlerimizi sahaya yansıtarak iki maç sonucunda turu geçmek istiyoruz. Her maçın hikâyesi başkadır. Oyuncularımızla çalıştık. Yarınki (bugünkü) maçtan Fenerbahçe’ye yakışır bir şekilde, iyi bir sonuçla ayrılmak istiyoruz” dedi.
Kartal, F.Bahçe’nin son
dönemde yaşadığı olaylar
ve Süper Kupa finaline
çıkmayışın takıma yansıması
hakkında, “Yaşadıklarımız
ortada. Haklılığımızı
kamuoyuna göstermek
için kulübümüz tarafından
bir hamle yapıldı. Bu
tepkiyle karşılık bulduğunu
düşünüyorum. Ülke
futbolunun düzelmesini
istiyorsak herkesin kendisine
göre değerlendirme yapması
lazım. Biz işimize bakıyoruz.
Sahanın içinde kaldık ve orada
kalmaya da devam edeceğiz”
yorumunda bulundu.
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