Konferans Ligi çeyrek final ilk maçında Olympiakos’a konuk oluyor

Yayınlanma: 11.04.2024 - 04:00

Güncelleme: 11.04.2024 - 04:00

Yoğun bir gündemin içinde kalan ve Süper Kupa finaline çıkmayan SarıLacivertli takım, son 10 günde tüm konsantrasyonunu Olympiakos maçına verdi. Yarı final için avantajlı bir skor arayacak Fenerbahçe’de sakatlığı geçen ancak henüz hazır olmayan King ile UEFA listesinde adı yazılı olmayan Mert Müldür, Serdar Aziz, Serdar Dursun ve sakat Djiku, Mert Hakan forma giyemeyecek.



"TURU GEÇMEK İSTİYORUZ"

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, maç öncesi düzenlenen basın toplantısında, “Olympiakos’un gücünü biliyoruz. Ateşli bir taraftarı var. Bu iki aşamalı bir maç. Yaptığımız analizlerde rakibin güçlü yönlerini biliyoruz. Biz de güçlü yönlerimizi sahaya yansıtarak iki maç sonucunda turu geçmek istiyoruz. Her maçın hikâyesi başkadır. Oyuncularımızla çalıştık. Yarınki (bugünkü) maçtan Fenerbahçe’ye yakışır bir şekilde, iyi bir sonuçla ayrılmak istiyoruz” dedi.

Kartal, F.Bahçe’nin son dönemde yaşadığı olaylar ve Süper Kupa finaline çıkmayışın takıma yansıması hakkında, “Yaşadıklarımız ortada. Haklılığımızı kamuoyuna göstermek için kulübümüz tarafından bir hamle yapıldı. Bu tepkiyle karşılık bulduğunu düşünüyorum. Ülke futbolunun düzelmesini istiyorsak herkesin kendisine göre değerlendirme yapması lazım. Biz işimize bakıyoruz. Sahanın içinde kaldık ve orada kalmaya da devam edeceğiz” yorumunda bulundu.

