Konyaspor evinde rahat turladı!
Ziraat Türkiye Kupası 3. tur maçında Konyaspor, Erbaaspor'u 3-0 mağlup ederek adını bir üst tura yazdırdı.
Ziraat Türkiye Kupası 3. tur maçında Konyaspor ile Erbaspor karşı karşıya geldi. Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanan maçı Konyaspor 3-0 kazanarak kupada adını bir üst tura yazdırdı.
Konyaspor'a galibiyeti getiren golleri 55. dakikada Robert Muric, 85. dakikada Emrehan Gedikli ve 90+2'nci dakika Bruno Paz kaydetti.
Konyaspor'un önümüzdeki turdaki rakibi 7 Kasım'da yapılacak kura çekiminin ardından belli olacak.
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