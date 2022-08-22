Konyaspor İstanbulspor'u rahat geçti!

22 Ağustos 2022 Pazartesi, 21:16

Spor Toto Süper Lig'in üçüncü haftasında Osman Zeki Korkmaz'ın ekibi İstanbulspor, İlhan Palut'un yönetimindeki Arabam.com Konyaspor'u ağırladı.

Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Konyaspor 4-0 kazanırken goller; 29. dakikada Endri Çekiçi, 44. dakikada penaltıdan Muhammet Demir, 56. dakikada Mehmet Yeşil kendi kalesine ve 69. dakikada Guilherme Sitya penaltıdan kaydetti.

Bu sonuçla beraber Konyaspor, ilk iki haftada yaşadığı 0-0'lık beraberliklerin ardından ligdeki ilk 3 puanını kazanıp puanını 5'e yükseltirken, İstanbulspor henüz puanla tanışamamış oldu.

Süper Lig'in üçüncü haftası geride kalırken Konyaspor, ilk iki haftada Ankaragücü ve Başakşehir'e karşı aldığı 0-0'lık sonuçların ardından İstanbulspor karşısında da 4-0'lık bir sonuç alarak ligdeki ilk 3 maçında kalesini gole kapatmayı başardı.

Ligin bir sonraki maç haftasında Konyaspor, Fenerbahçe ile karşılaşırken İstanbulspor, Alanyaspor'a konuk olacak.