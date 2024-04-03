Konyaspor - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Trabzonspor, Süper Lig'in 31. haftasında deplasmanda Konyaspor ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele saat 20:30'da başlayacak.
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında bugün deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor ile karşılaşacak.
KONYASPOR - TRABZONSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?
MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.
KONYASPOR - TRABZONSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
Karşılaşma beIN Sport 2'den naklen izlenebilecek.
Ligde 30. hafta sonunda 49 puanla en yakınındaki Beşiktaş'ın 3 puan önünde 3. sırada yer alan bordo-mavililer, Konya deplasmanında kazanarak yoluna devam etmek istiyor.
MUHTEMEL 11'LER
Konyaspor XI: Slowik, Ahmet Oğuz, Uğurcan Yazgılı, Hadebe, Guilherme, Soner, N'Zonzi, Ndao, Cicaldau, Ethemi, Cikalleshi
Trabzonspor XI: Uğurcan, Meunier, Fernandez, Denswill, Eren Elmalı, Berat, Mendy, Visca, Bardhi, Trezeguet, Pepe
TRABZONSPOR'DA EKSİKLER
Trabzonspor'da Hüseyin Türkmen ve Paul Onuachu'nun sakatlıkları bulunuyor, Enis Destan ise kart cezası nedeniyle takımda yer alamayacak.
Onuachu ve Enis Destan'ın yokluğunda santrfor olarak Umut Bozok veya Nicolas Pepe'nin görev yapması bekleniyor.
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