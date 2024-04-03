Konyaspor - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Trabzonspor, Süper Lig'in 31. haftasında deplasmanda Konyaspor ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele saat 20:30'da başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 03.04.2024 - 09:23
Konyaspor - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında bugün deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor ile karşılaşacak.

KONYASPOR - TRABZONSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.

KONYASPOR - TRABZONSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Karşılaşma beIN Sport 2'den naklen izlenebilecek.

Ligde 30. hafta sonunda 49 puanla en yakınındaki Beşiktaş'ın 3 puan önünde 3. sırada yer alan bordo-mavililer, Konya deplasmanında kazanarak yoluna devam etmek istiyor.

MUHTEMEL 11'LER

Konyaspor XI: Slowik, Ahmet Oğuz, Uğurcan Yazgılı, Hadebe, Guilherme, Soner, N'Zonzi, Ndao, Cicaldau, Ethemi, Cikalleshi

Trabzonspor XI: Uğurcan, Meunier, Fernandez, Denswill, Eren Elmalı, Berat, Mendy, Visca, Bardhi, Trezeguet, Pepe

TRABZONSPOR'DA EKSİKLER 

Trabzonspor'da Hüseyin Türkmen ve Paul Onuachu'nun sakatlıkları bulunuyor, Enis Destan ise kart cezası nedeniyle takımda yer alamayacak.

Onuachu ve Enis Destan'ın yokluğunda santrfor olarak Umut Bozok veya Nicolas Pepe'nin görev yapması bekleniyor.


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