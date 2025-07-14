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Kulüpler Dünya Kupası'nda şampiyon Chelsea: İngilizler PSG'ye acımadı!

Kulüpler Dünya Kupası'nda şampiyon Chelsea: İngilizler PSG'ye acımadı!

14.07.2025 00:18:00
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Cumhuriyet Spor
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Kulüpler Dünya Kupası'nda şampiyon Chelsea: İngilizler PSG'ye acımadı!

Chelsea, FIFA Kulüpler Dünya Kupası finalinde karşılaştığı Paris Saint-Germain'i 3-0 mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı.

2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası finalinde Chelsea ile Paris Saint-Germain karşı karşıya geldi.

Metlife Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi İngiltere ekibi Chelsea 3-0 kazanarak kupanın sahibi oldu.

Chelsea'ye kupayı getiren golleri, 22. ve 30. dakikalarda Cole Palmer, 43. dakikada ise İngiliz ekibinin yeni transferi Joao Pedro kaydetti.

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Cole Palmer, Joao Pedro'nun attığı golde asisti yapan isim oldu.

Mücadelnin 86. dakikasında Joao Neves, Marc Cucurella'ya yaptığı müdahalenin ardından kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

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