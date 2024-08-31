Kurt Zouma, Al-Orobah'a imza attı
Suudi Arabistan ekibi Al-Orobah, West Ham'dan Kurt Zouma'yı kiraladı.
Suudi Arabistan ekibi Al-Orobah, lige iyi başlayamamasının ardından savunma hattını güçlendirdi.
Al-Orobah, West Ham forması giyen 29 yaşındaki Fransız stoper Kurt Zouma'yı sezon sonuna kadar kiraladı.
Yapılan açıklamada tecrübeli oyuncuya yeni sezonda başarılar dilendi.
Profesyonel kariyerinde 405 maça çıkan Zouma, 23 gol ve 10 asistlik performans sergiledi.
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