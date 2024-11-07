Kylian Mbappe'ye milli takım şoku!
Real Madrid forması giyen Fransız yıldız Kylian Mbappe, Fransa Milli Takımı'nın aday kadrosuna davet edilmedi.
Fransa Milli Futbol Takımı'nın, UEFA Uluslar A Ligi'nde İsrail ve İtalya ile oynayacağı maçların aday kadrosu açıklandı.
Fransa Teknik Direktörü Didier Deschamps'ın duyurduda kadroda Kylian Mbappe yer almadı.
Deschamps, Mbappe'nin aday kadroya çağrılmamasıyla ilgili olarak "Kendisiyle görüştüm ve bu kararı aldım. Hepsi bu. Bu tek seferlik bir karar" ifadelerini kullandı.
Fransa Milli Takımı'nın aday kadrosu şöyle:
Etiketler: #kylian mbappe #Fransa milli takımı #Didier Deschamps
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