Levante - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Arda Güler oynayacak mı? Şifresiz mi?

23.09.2025 10:07:00
Arda Güler'in formasını giydiği Real Madrid, İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 6. haftasında deplasmanda Levante ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele TSİ 22:30'da başlayacak.

İspanya La Liga heyecanı sürüyor.

Xabi Alonso yönetimindeki Real Madrid, deplasmanda Julian Calero'nun ekibi Levante ile karşılaşacak.

LEVANTE - REAL MADRİD MAÇI SAAT KAÇTA?

Estadi Ciutat de València'da oynanacak mücadele TSİ 22:30'da başlayacak.

LEVANTE - REAL MADRİD MAÇI HANGİ KANALDA?

İspanyol hakem Isidro Díaz de Mera Escuderos'un yöneteceği karşılaşma S Sport kanalından naklen yayımlanacak.

ARDA GÜLER OYNAYACAK MI?

Arda Güler, İspanyol hocanın şans vermesi halinde mücadelede forma giyebilecek.

