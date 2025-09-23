Levante - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Arda Güler oynayacak mı? Şifresiz mi?

İspanya La Liga heyecanı sürüyor.
Xabi Alonso yönetimindeki Real Madrid, deplasmanda Julian Calero'nun ekibi Levante ile karşılaşacak.
LEVANTE - REAL MADRİD MAÇI SAAT KAÇTA?
Estadi Ciutat de València'da oynanacak mücadele TSİ 22:30'da başlayacak.
LEVANTE - REAL MADRİD MAÇI HANGİ KANALDA?
İspanyol hakem Isidro Díaz de Mera Escuderos'un yöneteceği karşılaşma S Sport kanalından naklen yayımlanacak.
ARDA GÜLER OYNAYACAK MI?
Arda Güler, İspanyol hocanın şans vermesi halinde mücadelede forma giyebilecek.