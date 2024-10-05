Leverkusen'e büyük şok! Skoru koruyamadı...

Yayınlanma: 05.10.2024 - 19:06

Güncelleme: 05.10.2024 - 19:06

Bundesliga'nın 6. haftasında Bayer Leverkusen, sahasında Holstein Kiel ile karşı karşıya geldi. BayArena'daki mücadele 2-2 sona erdi.

Leverkusen, 4. dakikada Victor Boniface ve 8. dakikada Jonas Hofmann ile 2-0 öne geçti. Holstein Kiel, 45. dakikada Max Geschwill ve 69. dakikada Fiete Arp ile sahadan eşitlikle ayrılmayı başardı.

Bu sonucun ardından Bayer Leverkusen 11, Holstein Kiel 2 puana yükseldi.

Bayer Leverkusen, milli aradan sonra Eintracht Frankfurt ile sahasında karşı karşıya gelecek. Holstein Kiel, Union Berlin'i ağırlayacak.