Leverkusen'e büyük şok! Skoru koruyamadı...
Bayer Leverkusen, 2-0 öne geçtiği maçta Holstein Kiel ile 2-2 berabere kaldı.
Bundesliga'nın 6. haftasında Bayer Leverkusen, sahasında Holstein Kiel ile karşı karşıya geldi. BayArena'daki mücadele 2-2 sona erdi.
Leverkusen, 4. dakikada Victor Boniface ve 8. dakikada Jonas Hofmann ile 2-0 öne geçti. Holstein Kiel, 45. dakikada Max Geschwill ve 69. dakikada Fiete Arp ile sahadan eşitlikle ayrılmayı başardı.
Bu sonucun ardından Bayer Leverkusen 11, Holstein Kiel 2 puana yükseldi.
Bayer Leverkusen, milli aradan sonra Eintracht Frankfurt ile sahasında karşı karşıya gelecek. Holstein Kiel, Union Berlin'i ağırlayacak.
Etiketler: #Bayer Leverkusen #Bundesliga #Holstein Kiel #Almanya
Spor Haberleri
- Bayer Leverkusen'e büyük şok!
- Freiburg deplasmanda kazanmasını bildi!
- Nuri Şahin'in deplasman kabusu devam ediyor!
- Nefes kesen maçta gülen taraf Göztepe oldu!
- Udinese Lecce'yi tek golle geçti!
- Zorlu mücadelede ilk düdük geldi!
- Juventus'tan flaş Paul Pogba açıklaması!
- Larin sahneye çıktı Mallorca kazandı!
- İsmail Yüksek'ten kötü haber!
- Görme Engelliler Satranç Turnuvası başladı
En Çok Okunan Haberler
-
- Babası, katil Semih Çelik'i anlattı
- Mezar açıldı, yeni kuşkular oluştu
- Kesin ihracı için düğmeye basıldı
- Yerlikaya'nın o paylaşımına tepki yağdı
- Araştırma şirketinden 'alternatif' anket!
- Katilin annesinden şok sözler: 'İyi ki yapmışlar...'
- 'Gör eserini, size de bu yakışır!'
- İkbal'i öldüreceğini videoda anlatmış!
- AKP'li isim, Erdoğan'ın masasındaki son anketi açıkladı
- Erdoğan'a TEKNOFEST'te 'İsrail ile ticaret' protestosu!