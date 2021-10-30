Lokomotiv Moskova, Rusya Premier Lig'de haftayı üç puanla kapattı
Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakiplerinden Lokomotiv Moskova, Rusya Premier Lig'de Nizhny Novgorod'u 2-1 yendi.
Rusya liginin 13. hafta karşılaşmasında Lokomotiv Moskova, Nizhny Novgorod'a konuk oldu.
Ev sahibi ekip, 31. dakikada Iliya Berkovskiy ile 1-0 öne geçti. Lokomotiv Moskova, 37. dakikada Rifat Zhemaletdinov ve 90. dakikada kendi kalesine Ivan Miladinovic'in attığı gollerle 2-1 galip geldi.
Ligde Lokomotiv Moskova, 24 puanla ikinci, Nizhny Novgorod da 14 puanla 11. sırada yer aldı.
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi E Grubu 4. haftasında 4 Kasım Perşembe günü Lokomotiv Moskova'yı ağırlayacak.
Video Haberler
- 'İzahı olmayan şeyin mizahı olur'
- Arınç’tan çarpıcı ‘Soros’ itirafı
- Sosyal medya bu röportajı konuşuyor
- Canlı yayında 'Merkez Bankası' şoku
- AKP'li Belediye Başkanı robota kendini övdürdü
- Antalya'da elektrikli scooterla tehlikeli yolculuk
- tv100 stüdyosunda gerginlik
- Emniyet Müdürü'nü ölüme sürükleyen anların videosu
- 'Yurtsuzlar' nöbetine polisten sert müdahale
- Silahla ve balyozla geldiler! O anlar kamerada
En Çok Okunan Haberler
- Bir yeraltı dünyası liderine daha tahliye
- WhatsApp uyardı: Son 2 gün!
- Gökmen Karadağ'dan ayrılık mesajı
- Erdoğan görevden aldı
- Erdoğan’ın çenesini nasıl kırdığını anlattı
- BİM ve ŞOK 'fahiş fiyat' cezasından sonra harekete geçti
- Volkan Demirel'in paylaşımına Fenerbahçelilerden tepki!
- Diyanet'ten düğün fotoğraflarına 'teşhircilik' çıkışı
- Erbakan haklı çıktı deyip anlattı
- Erdoğan, açılışta millet bahçesinin adını değiştirdi