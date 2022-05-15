Luis Suarez ve Hector Herrera, Atletico'dan ayrılıyor

15 Mayıs 2022 Pazar, 19:47

La Liga ekibi Atletico Madrid, Luis Suarez ve Hector Herrera'nın gelecek sezon takımda olmayacağını açıkladı.

Atletico Madrid'de 2 sezondur forma giyen 35 yaşındaki Luis Suarez, pazar günü oynanacak Sevilla maçında son kez Metropolitano Stadı'na çıkarak taraftarına veda edecek.

Sevilla maçından önce Suarez'e veda düzenleyeceği belirtildi. Ayrıca İspanyol ekibinin daha önce Radamel Falcao'ya da verilen özel bir plaketi, düzenlenecek törenle Suares'e takdim edeceği belirtildi.

İki sezon önce Barcelona'dan transfer edilen Luis Suarez, Atletico Madrid formasını 81 maçta giydi ve 34 gol kaydetti.