Macaristan-Türkiye maçının genel bilet satışı başladı

A Milli Futbol Takımı'nın 2024 Avrupa Şampiyonası'nın (EURO 2024) hazırlıkları kapsamında 22 Mart Cuma günü deplasmanda Macaristan ile yapacağı özel maçın genel bilet satışı başladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 06.03.2024 - 15:50
Macaristan-Türkiye maçının genel bilet satışı başladı
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Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) internet sitesinde yer alan açıklamaya göre Budapeşte'deki Puskas Arena'da oynanacak ve TSİ 22.45'te başlayacak müsabakanın biletleri, www.passo.com.tr ve Passo mobil uygulamasından ad, soyad, TC kimlik/ pasaport no ve iletişim bilgileri ile alınabilecek, satışlarda Passolig kart zorunluluğu aranmayacak.

Açıklamada, misafir tribün bilet fiyatlarının konumuna göre 400 ve 800 lira olarak belirlendiği bilgisi de yer aldı.


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