Mahallenin hikayesi, futbolun ruhu, ekranın yeni dili: 'Semt Çocuğu' lansmanı gerçekleşti

Mahallenin sıcaklığını, futbolun rekabet dolu dünyasını ve dostluğun samimiyetini ekrana taşıyan Türkiye’nin ilk dikey formatlı mahalle dizisi “Semt Çocuğu”, dün akşam Swissotel The Bosphorus Chalet Garden’da gerçekleştirilen renkli bir lansmanla tanıtıldı. Mahalle atmosferini taşıyan davete, iş, sanat, spor ve magazin dünyasından birçok ünlü isim katıldı.

PASCAL NOUMA VE ÜMİT KARAN’DAN TAM NOT ALAN PERFORMANS

Yönetmenliğini Melih Kun’un, senaristliğini ve başrolünü Serkan Dağlı’nın üstlendiği dizide Anıl Çelik, Melisa Doğu, Begüm Akkaya, Esra Kılıç, Ali Rıza Tanyeli ve kendi hikayesini ekrana taşıyan altyapı futbolcusu Fikret Saral rol alıyor. Kadroya renk katan sürpriz isimler arasında Pascal Nouma, Ümit Karan, Yasin Sülün ve Seyhan Şaşko da bulunuyor.

“Semt Çocuğu”, futbolun sadece bir oyun değil, bir aidiyet hikayesi olduğunu hatırlatıyor. Dizide mahalle aralarındaki dostluklar, tatlı rekabetler ve hayal peşinde koşan gençlerin hikayesi, bol kahkaha ve içtenlikli bir anlatımla izleyiciyle buluşuyor.

“SAMİMİ, İÇTEN VE ÇOK BİZDEN”

Başrol oyuncularından Serkan Dağlı, “Semt Çocuğu aslında hepimizin hikayesi. Mahalle maçlarında kaptan olamasak da o heyecanı hep hissettik. Bu dizi, o duyguyu yeniden yaşatıyor” sözleriyle projenin çıkış noktasını anlattı. Dağlı, ‘’ Bu projeyi farklı kılan şey, hem teknik olarak dikey bir anlatı olması hem de duygusal olarak dik duran bir hikayeye sahip olması. Mahallede başlayan dostluk hikayesini bugünün izleme alışkanlıklarına uygun bir biçimde anlattık.’’ diyerek projenin yenilikçi yönüne dikkat çekti.

Anıl Çelik ise dizinin atmosferini “Futbolun sadece stadyumlarda değil, apartman aralarında da yaşandığını hatırlatan bir hikaye bu. Samimi, içten ve çok bizden” sözleriyle özetledi.

ÇOK YAKINDA DİJİTAL PLATFORMLARDA

Lansmanda davetliler dizinin ilk bölümlerini oyuncularla birlikte izledi. Kahkahaların eksik olmadığı gecede, oyuncuların performansının yanı sıra Fikret Saral’ın doğal performansı ve futbol sahnelerinin gerçekliği büyük beğeni topladı.

“Semt Çocuğu”, hem mahalle kültürünün içtenliğini hem de futbolun rekabet dolu dünyasını mizahi bir dille buluşturarak izleyiciye keyifli bir deneyim sunmayı hedefliyor.

Yapımda İki Dakika Creative House, uygulamacı yapımcılığında Depo Film imzasını taşıyan dizi yakında Big Media & Technology’nin dijital platformu Bmag’de (bmag.com.tr) ilk defa seyirciyle buluşacak. İlerleyen günlerde İki Dakika Creative House’un Instagram, TikTok ve YouTube kanallarında da izleyicilere tüm bölümleri ile sunulacak dizi, sosyal medyada da çok konuşulacak.