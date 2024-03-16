Manchester City, yarı finale yükseldi!

Manchester City, Newcastle United'ı 2-0 mağlup etti ve FA Cup'ta yarı finale yükseldi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 16.03.2024 - 23:03
Manchester City, yarı finale yükseldi!
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İngiltere'de FA Cup çeyrek final mücadelesinde Manchester City ile Newcastle United karşı karşıya geldi. Etihad Stadyumu'nda oynanan maçı ev sahibi ekip 2-0'lık skorla kazandı.

Karşılaşmada Manchester City'ye galibiyeti getiren golleri 13 ve 31. dakikada Bernardo Silva attı.

Bu sonucun ardından Manchester City, FA Cup'da yarı finale yükseldi. Newcastle United, turnuvaya veda etti.


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