Manchester City'nin genç yıldızı Phil Foden'a inanılmaz zam!
Manchester City'nin İngiliz yıldızı Phil Foden, altyapısından yetiştiği kulübü ile yeni sözleşme imzalamak üzere anlaşmaya vardı.
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City, genç yıldızı Phil Foden ile yeni sözleşme imzalama konusunda anlaştı.
İngiliz basınından Daily Star'ın haberine göre; 6 ay kadar önce haftalık 177 bin euroluk teklife sıcak bakan Phil Foden, o dönem sezon sonunda kulüp ile görüşme kararı alıp imzayı sezon sonunda bırakmıştı. Sezon sonu geldiğinde ise 22 yaşındaki İngiliz orta saha haftalık 236 bin euroluk sözleşmeyi kaptı.
Kulübü ile 6 yıllık sözleşmeye üzerine anlaşmaya varan Foden, yeni sözleşmesine rağmen takımın en çok kazanan isimleri olan Kevin De Bruyne ve Erling Haaland'ın yarısı kadar maaş kazanacak.
Önceki sözleşmesinde haftada 14 bin euro kazanan Phil Foden, haftalık maaşının 236 bin euroya yükselmesiyle yaklaşık yüzde 1500 zam elde etmiş oldu.
Phil Foden geçtiğimiz sezon Manchester City formasıyla çıktığı 45 maçta 14 gol 11 asist kaydetmeyi başarmıştı.
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