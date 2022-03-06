Manchester derbisinde kazanan 'maviler' oldu!
İngiltere Premier Lig'in 28. haftasında oynanan Manchester derbisinde City, United'ı 4-1'lik skorla mağlup etti.
İngiltere Premier Lig'in 28. haftasında Manchester City ile Manchester United karşı karşıya geldi. Etihad'da oynanan Manchester derbisini ev sahibi City, 4-1'lik skorla kazandı.
Manchester City, 5. dakikada Kevin De Bruyne ile öne geçti. Jadon Sancho, 22. dakikada skoru eşitledi. Kevin De Bruyne, 28. dakikada tekrar takımını öne geçti.
Riyad Mahrez, 68 ve 90+2. dakikalarda attığı gollerle maçın skorunu belirledi.
Manchester City, ligde üst üste ikinci kez kazandı ve en yakın rakibi Liverpool'a 6 puan fark atarak 69 puana yükseldi. Manchester United ise 47 puanda kaldı.
Manchester City, gelecek hafta Crystal Palace'a konuk olacak. Manchester United ise sahasında Tottenham'ı ağırlayacak.
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