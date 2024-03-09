Manchester United - Everton maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Manchester United, İngiltere Premier Lig'İn 28. hafta karşılaşmasında sahasında Everton ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 15:30'da başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 09.03.2024 - 10:38
Manchester United - Everton maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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İngiltere Premier Lİg'de 28. hafta heyecanı başlıyor.

Erik ten Hag yönetimindeki Manchester United, sahasında Sean Dyche'ın ekibi Everton ile karşı karşıya gelecek.

MANCHESTER UNITED - EVERTON MAÇI SAAT KAÇTA?

Old Trafford Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 15:30'da başlayacak.

MANCHESTER UNITED - EVERTON  MAÇI HANGİ KANALDA?

İngiliz hakem Simon Hooper'ın yöneteceği karşılaşma beIN Sports 3'ten naklen yayımlanacak.

Manchester United, ligde oynadığı son maçta Manchester City deplasmanından 3-1'lik mağlubiyet ile ayrılmıştı. 

Everton ise sahasında West Ham'a 3-1 mağlup olmuştu.


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