Manchester United - Everton maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Manchester United, İngiltere Premier Lig'İn 28. hafta karşılaşmasında sahasında Everton ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 15:30'da başlayacak.
İngiltere Premier Lİg'de 28. hafta heyecanı başlıyor.
Erik ten Hag yönetimindeki Manchester United, sahasında Sean Dyche'ın ekibi Everton ile karşı karşıya gelecek.
MANCHESTER UNITED - EVERTON MAÇI SAAT KAÇTA?
Old Trafford Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 15:30'da başlayacak.
MANCHESTER UNITED - EVERTON MAÇI HANGİ KANALDA?
İngiliz hakem Simon Hooper'ın yöneteceği karşılaşma beIN Sports 3'ten naklen yayımlanacak.
Manchester United, ligde oynadığı son maçta Manchester City deplasmanından 3-1'lik mağlubiyet ile ayrılmıştı.
Everton ise sahasında West Ham'a 3-1 mağlup olmuştu.
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