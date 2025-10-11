Manchester United, Kenan Yıldız için gözünü kararttı!

Juventus'ta Kenan Yıldız'ın geleceği belirsizliğini koruyor. Milli yıldız için Avrupa devleri sıraya girmiş durumda. Bu devlerin arasına son olarak Manchester United da eklendi.

İngiliz basınında yer alan haberlere göre Manchester United, Kenan Yıldız'ı 2026 yaz transfer dönemindeki bir numaralı hedefi olarak belirledi. İngiliz ekibinin, genç futbolcu için 90 milyon euroya kadar bir bonservis bedeli ödemeye hazır olduğu öne sürüldü.

Haberlere göre Chelsea ve Arsenal de milli futbolcuyla ilgileniyor. Ancak Juventus'un 20 yaşındaki yıldızını kadroda tutmakta çok kararlı olduğu kaydedildi.

Bu sezon İtalyan ekibiyle 8 maça çıkan milli yıldız, 2 gol-4 asistlik performans sergiledi.