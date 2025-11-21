Cumhuriyet Gazetesi Logo
Manisa FK, Adana Demirspor karşısında gol oldu yağdı!

Manisa FK, Adana Demirspor karşısında gol oldu yağdı!

21.11.2025 21:59:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Manisa FK, Adana Demirspor karşısında gol oldu yağdı!

Trendyol 1. Lig'in 14. haftasında Manisa FK, sahasında Adana Demirspor'u 5-0 mağlup etti.

TFF 1. Lig'in 14. haftasında Manisa FK, evinde Adana Demirspor'u ağırladı.

19 Mayıs Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Manisa FK 5-0 kazandı.

Manisa FK'ye galibiyeti getiren golleri 24'te Yunus Yüce, 33'te Burak Süleyman, 40'ta Yusuf Talum, 68'de Osman Kahraman ve 83'te Lois Diony kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Manisa FK, ligdeki puanını 13'e çıkardı. Adana Demirspor ise -17 puanda kaldı.

Manisa FK, ligin 15. haftasında Pendikspor deplasmanına gidecek. Adana Demirspor ise evinde Hatayspor'u ağırlayacak.

İlgili Konular: #adana demirspor #Manisa FK #Trendyol 1. Lig