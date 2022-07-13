Marcao: 'Artık hedefim milli takım'
Galatasaray'ın Sevilla'ya sattığı Marcao, çok çarpıcı açıklamalarda bulundu. Marcao, 'Artık hedefim milli takım' dedi.
Galatasaray'ın Sevilla'ya sattığı Brazilyalı futbolcu Marcao, dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Marcao, yaptığı açıklamada, "Fernando bana takım arkadaşlarının çok neşeli ve anlayışlı olduğunu söylemişti. Bu yüzden dolayı çok mutluyum. Adaptasyon süreci önemlidir. Uyum süreci benim için çok kolay oldu." dedi.
Hedefinin milli takıma gitmek olduğunu söyleyen Brezilyalı stoper, "İspanya futbolunu seviyorum. Sevilla'yı uzun süre önce takip ediyordum. Teklif geldiğinde hiç düşünmeden kabul ettim. Taraftarların benim oyun tarzımı beğeneceğini düşünüyorum. Avrupa'da oynadım. Daha fazla tecrübem var ve hazırım. Her maçı kazanmak ve yüzde 100'ümle yarışmak istiyorum. Hedeflerimden biri de milli takıma gitmek." ifadelerini kullandı.
Sevilla'da tarih yazmak istediğini söyleyen yıldız savunmacı, "Diego Carlos harika bir oyun olarak kendi hikayesini yazdı. Şimdi sıra bende. Her zaman takım arkadaşlarımla savaşacağım. Savunmanın iki tarafında da oynayabilirim ama sol ayaklı olduğum için sol taraf benim için daha iyi. Türkiye'de savunmanın önünde de oynadım. Orada çok şey öğrendim." açıklamasını yaptı.
Taraftarlara mesaj gönderen Marcao, "Çok mutlu olduğumu söylemek istiyorum. Sevilla için her gün savaşacağım. Oynamak için sabırsızlanıyorum." diyerek sözlerini noktaladı.
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