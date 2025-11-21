Marcelo Bielsa'dan Torreira yanıtı!

Galatasaray'ın yıldızlarından Lucas Torreira, bugünlerde milli takıma dair açıklamalarıyla gündemde. Galatasaray'ın tecrübeli orta sahası Lucas Torreira, Uruguay Milli Takımı'na davet edilmemesi üzerine ülkesinin basınına yaptığı açıklamalarla dikkat çekmişti.

Galatasaray'ın tecrübeli orta sahası Lucas Torreira, Uruguay Milli Takımı'na davet edilmemesi üzerine ülkesinin basınına yaptığı açıklamalarla dikkat çekmişti. Torreira, "Ülkemizin oyuncuları milli takıma gitme isteğini kaybetmemeli. Çok daha fazlasını hak ediyoruz." sözleriyle seçime tepki göstermişti.

Uruguay Teknik Direktörü Marcelo Bielsa, düzenlediği basın toplantısında Torreira'nın açıklamalarına yanıt verdi. Deneyimli teknik adam, yıldız futbolcuya her zaman adil davrandığını vurguladı.

Bielsa, "Torreira için her durumda elimden gelenin en fazlasını yaptım, hiçbir zaman maçlarını izlemeyi bırakmadım. Galatasaray'daki verimliliğini görüyorsunuz, çok etkili ve önemli bir oyuncu. Büyük bir takımda oynuyor." dedi.

Arjantinli teknik adam, tercihlerini pozisyon rekabeti üzerinden açıkladı: "Torreira, Valverde ve Bentancur'un oynadığı pozisyonda oynuyor. Eğer orası doluysa ve Torreira'nın o bölgeye girme şansı olmadığını görüyorsam onu çağırmam gerekmiyor."

Bielsa ayrıca Torreira ile bire bir iletişime de değindi: "Bir gün beni aradı ve neden kadroya alınmadığını sordu. Ona, 'Seni yakından görmek için çağırma hakkın var' dedim. Geldi, bizimle oldu, futbol anlayışımı paylaştım. Sonra tekrar çağırmadım ama ona hep saygı duydum."

Marcelo Bielsa'nın sözleri sonrası Lucas Torreira, sosyal medya hesabından eski Uruguay teknik direktörü Oscar Tabarez'e özel bir teşekkür mesajı yayımladı.

Torreira paylaşımında, Tabarez'in yıllar boyunca gösterdiği özveri, liderlik ve kendisine verdiği destek için minnettar olduğunu belirterek, "Sizinle çalışma fırsatı bulduğum için kendimi ayrıcalıklı hissediyorum." ifadelerini kullandı.