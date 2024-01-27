Marsilya - Monaco maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Marsilya, Fransa 1. Futbol Ligi'nin (Ligue 1) 19. haftasında sahasında Monaco ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.
Fransa Ligue 1'de 19. hafta heyecanı yaşanıyor.
Gennaro Gattuso yönetimindeki Marsilya, sahasında Adi Hütter'in ekibi Monaco ile karşı karşıya gelecek.
MARSİLYA - MONACO MAÇI SAAT KAÇTA?
Velodrome Staydumu'nda oynanacak mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.
MARSİLYA - MONACO MAÇI HANGİ KANALDA?
Fransız hakem Willy Delajod'un yöneteceği karşılaşma beIN Sports 3 kanalından naklen yayımlanacak.
Marsilya, ligde oynadığı son maçta sahasında Strasbourg ile 1-1 berabere kalmıştı.
Monaco ise sahasında Reims'e 3-1 mağlup olmuştu.
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