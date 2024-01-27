Marsilya - Monaco maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Marsilya, Fransa 1. Futbol Ligi'nin (Ligue 1) 19. haftasında sahasında Monaco ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 27.01.2024 - 11:57
Marsilya - Monaco maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Abone Ol google-news

Fransa Ligue 1'de 19. hafta heyecanı yaşanıyor.

Gennaro Gattuso yönetimindeki Marsilya, sahasında Adi Hütter'in ekibi Monaco ile karşı karşıya gelecek.

MARSİLYA - MONACO MAÇI SAAT KAÇTA?

Velodrome Staydumu'nda oynanacak mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.

MARSİLYA - MONACO MAÇI HANGİ KANALDA?

Fransız hakem Willy Delajod'un yöneteceği karşılaşma beIN Sports 3 kanalından naklen yayımlanacak.

Marsilya, ligde oynadığı son maçta sahasında Strasbourg ile 1-1 berabere kalmıştı.

Monaco ise sahasında Reims'e 3-1 mağlup olmuştu.


marsilya haberleri monaco haberleri Fransa Ligue 1 haberleri

İlgili Haberler

Jean Onana forma giydi, Marsilya kendi sahasında takıldı!

Jean Onana forma giydi, Marsilya kendi sahasında takıldı!
Marsilya'ya kiralanmıştı: Onana'nın sözleşme ayrıntıları belli oldu

Marsilya'ya kiralanmıştı: Onana'nın sözleşme ayrıntıları belli oldu
Beşiktaş ayrılığı açıkladı: Jean Onana, Marsilya'ya kiralandı

Beşiktaş ayrılığı açıkladı: Jean Onana, Marsilya'ya kiralandı

En Çok Okunan Haberler