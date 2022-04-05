Medipol Başakşehir 4 maç sonra kazandı

05 Nisan 2022 Salı, 09:31

Ligin 27. haftasında VavaCars Fatih Karagümrük'e 2-1 mağlup olan, 28. haftada deplasmanda Beşiktaş ile 2-2 berabere kalan turuncu-lacivertli ekip, 29. haftada Fraport TAV Antalyaspor 1-0 ve 30. haftada da Adana Demirspor'a 2-1 kaybetti.

Bu sezon 15. galibiyetini alan Medipol Başakşehir, puanını 50'ye yükseltti ve 5. sıraya çıktı. 21. yenilgisini alan Yeni Malatyaspor ise 20 puanla son sırada yer aldı.

Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 32. haftasında deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile karşılaşacak. Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ise evinde GZT Giresunspor'u konuk edecek.