Medipol Başakşehir 4 maç sonra kazandı
Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında ağırladığı Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u 1-0 mağlup eden Medipol Başakşehir, 4 maçlık galibiyet özlemine son verdi.
Ligin 27. haftasında VavaCars Fatih Karagümrük'e 2-1 mağlup olan, 28. haftada deplasmanda Beşiktaş ile 2-2 berabere kalan turuncu-lacivertli ekip, 29. haftada Fraport TAV Antalyaspor 1-0 ve 30. haftada da Adana Demirspor'a 2-1 kaybetti.
Bu sezon 15. galibiyetini alan Medipol Başakşehir, puanını 50'ye yükseltti ve 5. sıraya çıktı. 21. yenilgisini alan Yeni Malatyaspor ise 20 puanla son sırada yer aldı.
Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 32. haftasında deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile karşılaşacak. Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ise evinde GZT Giresunspor'u konuk edecek.
Video Haberler
- Bozdağ: 'Avukatlar ile ilgili yeni adımlar atacağız'
- SMA hastası Lina'nın ailesi yardım bekliyor
- Simitçiler birbirine girdi: Art arda kafasına vurdu
- Kılıçdaroğlu 'aday olursa' ne yapacak?
- Putin ve Zelenski bir araya gelecek mi?
- Havaya ateş açıldı; penceredeki kadın yaralandı
- Zelenski: Savaş suçlarının kanıtlarını topladık
- 'Cumhurbaşkanı diyorsa haram değil'
- Avcılar'da ‘E-5 kovboyu' trafiği birbirine kattı
- Haydarpaşa'da gemi karaya oturdu
En Çok Okunan Haberler
- TCMB: KDV indirimi daha olumsuz görünümü sınırladı
- Ronaldo artık eskisi gibi değil
- Karadeniz'de tehlike çanları! Yurttaşlar tedirgin
- Camiyi soyan hırsıza 'cami cemaatinden' tepki
- Bozdağ: 'Avukatlar ile ilgili yeni adımlar atacağız'
- Zelenski'den Putin'le görüşme açıklaması
- TBB ile 81 il barosundan ortak açıklama
- Adıyaman’da PKK operasyonu
- 'Fenomenlerin' partisinde kavga
- Bozdağ: 'Avukatlar ile ilgili yeni adımlar atacağız'