Mehmet Büyükekşi açıkladı: TFF Başkanı olacak mı?

24 Mayıs 2022 Salı, 14:45

Türkiye Futbol Federasyonu, 17 Haziran'da seçime gidecek. Seçim öncesi henüz resmi bir aday çıkmazken, gündeme eski Gaziantep FK Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin adı geldi.

Futbol camiasında, Mehmet Büyükekşi'nin adı uzun süredir konuşulurken, 61 yaşındaki tecrübeli yönetici, ilk kez konuştu.

Mehmet Büyükekşi, Sporx'e yaptığı açıklamada "TFF başkanlığı için adımın geçmesi beni mutlu etti. Kulüplerden de bana telefonlar geliyor. Benim bu işi layıkıyla yapacağıma inanan arkadaşlarımız TFF başkanı olmamızı talep ediyor. Onlarında bu ilgisine ve güvenine ayrıca teşekkür ediyorum" dedi.

Açıklamalarına devam eden Mehmet Büyükekşi "Sonuçta konu Türk futbolu ve çok hassas bir yer. Zamanın daraldığının farkındayım. Önümüzdeki hafta olumlu ya da olumsuz kararımı vereceğim" diye konuştu.

ŞANSAL BÜYÜKA İŞARET ETMİŞTİ

Milliyet gazetesi yazarı Şansal Büyüka, haziran ayında yapılacak olan Türkiye Futbol Federasyonu seçimlerinde eski Gaziantep FK Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin başkan seçileceğini iddia etmişti.

Büyüka, kaleme aldığı yazıda, "TFF'nin haziran ayında yapılacak genel kurulunda, Mehmet Büyükekşi çok büyük bir ihtimalle başkan seçilecek. Hayırlı bir seçim olacağını düşünmüyorum. Ama biz gene de 'Hayırlı olsun' diyelim" ifadelerini kullanmıştı.

Mehmet Büyükekşi, 2019 yılının eylül ayında Adil Sani Konukoğlu'ndan devraldığı Gaziantep FK başkanlığını, 2021 yılının haziran ayında Cevdet Akınal'a devretmişti.