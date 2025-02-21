Melih Saatçı yazdı: “İmmobile bitik görüntüsü ile Beşiktaş’ta oynayamaz”
Beşiktaş, Süper Lig’in 25. haftasında deplasmanda Eyüpspor’u 3-1 mağlup etti. Melih Saatçı, karşılaşmayı Cumhuriyet.com.tr için değerlendirdi.
Bes¸iktas¸, Su¨per Lig’ de u¨st u¨ste u¨c¸u¨ncu¨ galibiyetini alarak ilerisi ic¸in olumlu sinyaller verdi.
Ligin gu¨c¸lu¨ takımlarından Eyu¨pspor kars¸ısında o¨zellikle mac¸ın ilk 10 dakikasında etkisiz bir takım vardı sahada.
Henu¨z mac¸ bas¸lar bas¸lamaz defans oyuncularının kademe hatası ile bu¨yu¨k takıma yakıs¸mayacak bir gol ile kars¸ılas¸maya adeta 1-0 geride bas¸layan Bes¸iktas¸, 10 .dakikadan sonra oyunda hem dengeyi kurdu hem de sezon bas¸ından bu yana go¨rmeye alıs¸ık olmadıgˆımız bol gol pozisyonuna girdi.
I·mmobile ‘nin altı pas ic¸inde mes¸in yuvarlıgˆı kale ic¸ine atamadıgˆı pozisyon inanılır gibi degˆildi. Chamberlain henu¨z istenilen seviyede olmasa da Rashica’nın attıgˆı ikinci golde sagˆ taraftan golu¨n asistini yapan Rafa’ya attıgˆı akıl dolu pas gelecek golu¨n habercisi idi.
Mario, geldigˆinden bu yana en iyi mac¸larından birini oynadı. Attıgˆı paslar, arzusu ve mu¨cadeleci oyunu c¸ok olumlu idi. Gedson yine her zaman ki gibi iyi mu¨cadele etti.
I·kinci yarı I·mmobile ‘nin yerine Semih’in oyuna girmesi ile ileri de bitiricilik gu¨cu¨ de artan Bes¸iktas¸, nitekim Semih ile u¨c¸u¨ncu¨ golu¨ de buldu.
I·mmobile ne yazık ki bitik go¨ru¨ntu¨su¨ ile bu takımda oynayamaz. Takım 11’ne Semih’i monte ederek sezonu Semih ile bitirmek en akılcı yol olur.Bes¸iktas¸ ,Avrupa kupalarına katılma yolunda c¸ok o¨nemli bir galibiyet aldı
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