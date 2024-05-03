Melih Saatçı: 'Beşiktaş seneye özellikle mental anlamda çok hazır olmalı'

Yayınlanma: 03.05.2024 - 22:19

Güncelleme: 03.05.2024 - 22:19

Fenerbahçe yenilgisini taraftarına unutturmak isteyen Beşiktaş , özellikle ilk yarı da oynadığı oyun ile taraftarına heyecan verdi.

Beşiktaş ,Gedson’un yokluğunu hiç hissetmedi. Haftalardır sahada atlet gibi koşmaktan başka takımına ne hücumda ne de savunma da katkı veremeyen Gedson taraftarına adeta iyi ki yoksun dedirtti…Aylar sonra ilk 11’e dönen Salih Uçan önümüzde ki sezonda Beşiktaş kadrosunda olmalı…Beşiktaş’ın yediği golden sonra hemen reaksiyon vermesi ve de golü bulması takımda az da olsa bir kıpırdanma olduğunun göstergesi oldu.

İkinci yarıya daha hızlı başlayan taraf Rizespor’un kaçırdığı pozisyonlar gol olsa Beşiktaş yine güzel başladığı geceyi kötü bitirebilirdi. Beşiktaş 2-1 öne geçse de takım defansında ki sezon başından bu yana devam eden dağınıklık yine Beşiktaş’ın kalesin de 2.golü görmesine sebebiyet verdi.

Sözün özü Beşiktaş’ın seneye hem mental anlamda ,hem de kadro planlaması yönünden çok ama çok hazır olması gerekli…Yoksa önümüzde ki sezon da işi çok zor olur ve hatta bu sezonu dahi arayabilir.