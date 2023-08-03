Melih Saatçı: 'Beşiktaş, Tiran karşısında iyi bir oyun ortaya koyamadı ancak çok iyi mücadele etti'

Yayınlanma: 03.08.2023 - 23:23

Güncelleme: 03.08.2023 - 23:23

Beşiktaş, İstanbul da oynamış olduğu ilk karşılaşmanın da vermiş olduğu rahatlıkla Tiran deplasmanına gelmiş olmasına rağmen maç içerisin de hiç de rahat olmadı, daha doğrusu işi çok sıkı tuttu.

Maç daha oynanmaya başlamadan yaşanan gerginlikler belki de Beşiktaş’ı oyuna daha çok motive etti. Özellikle de ilk yarısı çok sert geçen mücadelede Beşiktaş takımı belki çok iyi bir ortaya koyamadı ancak çok iyi mücadele etti. Beşiktaşlı oyuncular heyecanlı ve istekli olmalarına rağmen üretkenlik anlamında vasatı geçemediler.

İkinci yarı oyunda eksik kalmasına rağmen oyunu iyi tutan bir Beşiktaş takımı seyrettik. Oyunda çok etkili olamayan Abubakar, golünü atarak takımı rahatlattı. Onur Bulut iyi mücadele etti. Masuaku, takım için ne kadar önemli bir oyuncu olduğunu bir kez daha gösterdi.

Beşiktaş’ın oyun için de ki temposu zaman zaman düşse de ve de istenilen seviyede olmasa da yeni transferlerle beraber oyuncuların birbirini tanıması ve alınacak iyi sonuçlar ile oyun şablonu daha da oturacaktır.

Beşiktaş defans ve orta sahasında ki uyumsuzluğu giderirse çok rahatlar.