Melih Saatçı: 'Beşiktaş turu geçmeyi hak etti'

Yayınlanma: 31.08.2023 - 23:15

Güncelleme: 31.08.2023 - 23:15

Beşiktaş taraftarının da müthiş desteği ile zor karşılaşmadan galip gelmesini bildi. Hem ülke futbolu hem de Beşiktaş açısından bu turu geçmek çok önemli idi. Maçın başından sonuna kadar maçın hakimi Beşiktaş olmasına rağmen Kiev altı pasında Beşiktaşlı oyuncuların değerlendiremediği gol pozisyonları gole dönüşse karşılaşma çok daha rahat geçebilirdi.

Maçın ilk yarısında Abubakar’ ı pozisyona sokmakta zorlanan Beşiktaş orta sahası, ikinci yarı oyuna ağırlığını koyunca Muleka ile beraber Abubakar net pozisyonlar yakaladılar.

Abubakar’ın bireysel becerisi ile atmış olduğu müthiş golü ile turu da almış oldu. Muleka’nın oynama isteği çok yüksek olsa da Beşiktaş teknik heyetinden takımın eski golcüsü Burak Yılmaz’ın mutlaka bu oyuncuya daha çok gol vuruşu çalıştırması yapması şart.

Beşiktaş turu geçmeyi hak etti ve de Konferans Ligi’ne girmeyi başardı.