Melih Saatçı: 'Bjelica ,galibiyet serisi yakalayamazsa önümüzde ki sene işi zor olur'

Yayınlanma: 20.04.2023 - 22:59

Güncelleme: 20.04.2023 - 22:59

Trabzonspor teknik direktörü Nenad Bjelica ile çıktığı ilk karşılaşmada kötü gidişatını yine durduramadı.

Sivasspor karşısında 1-0 öne geçtikten sonra oyunu tutamayan bir Trabzonspor vardı sahada. Karşılaşmanın ilk 10 dakikasında görüldü ki Sivasspor ,Rıza Çalımbay önderliğinde maça çok iyi hazırlanmış. Trabzonspor hücuma çıkışlarda oldukça zorlandı. Trabzonspor, olumsuzluklarına rağmen Markoviç’in adeta iğne deliğinden attığı gol ile öne geçse de maçın genelinde son derece tutuk ve isteksizdi. Trabzonspor oyunda bir kişi eksik oynasa da “10 kişi ile nasıl oynanırı” sahada göstermesi gerekirdi. Trabzonspor sezon başından bu yana istikrarlı bir oyun ortaya koyamadı. Kötü sonuçlar ve hedeflerden birer birer uzaklaşınca da takımın sahada direnç göstermesi daha da zorlaştı.

Bjelica’nın bu sezon için motivasyon olarak dibe düşen Trabzonspor’u ayağa kaldırması belki çok zor ama en azında önümüzde ki sezon için umut verebilir. Yoksa bu takıma şu an için Pep Guardiola’da gelse işi çok zor. Önemle belirtmeyim ki Bjelica ,galibiyet serisi yakalayamaz ise önümüzde ki sene işi çok zor olur.