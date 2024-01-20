Melih Saatçı: “Bu yenilginin baş mimarı Santos’tur”

Yayınlanma: 20.01.2024 - 21:29

Güncelleme: 20.01.2024 - 21:29

Beşiktaş Santos’la beraber ilk mağlubiyetini aldı almasına da skor biraz şaka gibi oldu. Sahada futbol adına hiçbirşey ortaya koyamayan bir Beşiktaş seyrettik.

Bu yenilginin yanlış oyuncu tercihleri ile baş mimarı Santos, karşılaşmaya Beşiktaş’ın en iyi 11’ini sürmedi bu bir gerçek. En azından maça Ghazel ve Rebiç ile başlaması gerekirdi. Rebiç gibi bir futbolcu ‘yu Pendik karşısında da 11’e koymuyorsan bu futbolcuyu yollayın gitsin. Muleka ‘ya verilen şanslar Rebiç’e verilse çok farklı olabilirdi.

Mert’in ilk golü kapattığı köşeden yemesine takımın kademe hataları da eklenince yenilgi kaçınılmaz oldu. İyi mücadele edersin yenilirsin fakat Beşiktaşlı oyucular mücadelede çok eksik kaldılar. Lige yeni çıkmış bir takım karşısında 4-0 mağlup olmak çok ağır oldu.

Pendik takımında takıma yeni kazandırılan Umut Nayır, Beşiktaş’ a gelse şu an ki Cenk’ten daha faydalı olurdu. Son üç karşılaşmada 11 atıp gol yemeyen bir takım ardından 4-0 mağlup oluyorsa o takımda çözülmesi gereken daha çok sorun var demektir.