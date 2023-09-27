Melih Saatçı: 'Büyük takım iki deplasmanda 7 gol yememeli'
Beşiktaş, Süper Lig’in erteleme mücadelesinde deplasmanda Adana Demirspor’a 4-2 mağlup oldu. Melih Saatçı, karşılaşmayı Cumhuriyet.com.tr için değerlendirdi.
Beşiktaş zorlu iki deplasmanda, Trabzonspor ve Adana Demirspor karşısında kalesinde 7 gol gördü.
Demirspor karşısında kaleci Mert öyle pozisyon hataları yaptı ki evlere şenlik ! Yaklaşık 35 metreden aynı golleri kalesinde gördü. Mert bu golleri yerken Beşiktaş defansı ne yaptı? Hiçbirşey….
Trabzon ,Brugge ve Demirspor karşılaşmaları gösterdi ki Beşiktaş da işler yolunda gitmiyor.
Oyuncular tutuk ve isteksiz, saha kenarında Şenol Hoca hamlelerde geç kalıyor ve öylece seyrediyor. Büyük takım iki deplasmanda 7 gol yememeli…Burgge’un beşlik yapacağı maç o gün adeta şans meleklerinin, Beşiktaş’ın ve Mert’in yanında olmasından dolayı 1-1 bitmişti.
Beşiktaş da mutlaka gereken önlemler en sert biçimde alınmalı. Takım her geçen gün yokuş aşağı gidiyor ve önlem alınmaz ise bu sezon Beşiktaş için çok zor geçer.
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