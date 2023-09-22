Melih Saatçı: 'Cenk Tosun Beşiktaş’a hayat verdi'

Yayınlanma: 22.09.2023 - 00:02

Güncelleme: 22.09.2023 - 00:02

Beşiktaş zorlu Trabzonspor deplasmanından teknik hatalar ve de oyuncularının yeterince maça konsantre olamamalarından dolayı mağlubiyetle dönünce takımın Brugge deplasmanında nasıl reaksiyon vereceği merak konusu idi.

Maçın geneline baktığımızda kaleci Mert ,Gedson ve Bailly dışında tüm oyuncular hayal kırıklığı idi. Saha dışına takımlarını destekleyen Beşiktaş taraftarı dahi Beşiktaşlı oyuncuları hareketlendiremedi. Özellikle Mert’in yaptığı net kurtarışlar olmasa maç Beşiktaş açısından dramatik hale gelebilirdi.

Özellikle ikinci yarı Beşiktaş yarı sahasına dalga dalga gelen Brugge takımı golü bulmasına rağmen çok da yakaladığı gol pozisyonlarını değerlendiremeyince oyuna giren Cenk Tosun ‘un müthiş golü adeta Beşiktaş’a hayat verdi.