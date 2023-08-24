Melih Saatçı: 'Hoşgeldin Zaynutdinov'

Yayınlanma: 24.08.2023 - 22:40

Güncelleme: 24.08.2023 - 22:40

Beşiktaş’ın oyunu kendi yarı sahasında kabullenmesinin doğal sonucu karşılaşmanın ilk 20 dakikası hemen hemen Beşiktaş yarı sahasında oynandı.

Kiev takımı maçın başlarında etkili gibi görünse de ilk yarının ortalarına doğru Beşiktaş oyunda dengeyi buldu. İlk yarı da özellikle sol kanatta Masauku çok etkili oldu. Abubakar penaltıyı klasına yakışır biçimde gole çevirince Beşiktaş devre arasına moral üstünlüğü ile girdi.

İkinci yarı Masauku’nun oyunda olmayışı adeta Beşiktaş’ın sol kanadını felç etti. Beşiktaş kademe hatasından golü kalesinde görünce Kiev 1-1 yakalasa da Colley’in müthiş kafa golü Beşiktaş’ı tekrar öne geçirdi. Oyuncular daha golün sevincini yaşarken Beşiktaş kalesinde golü gördü. Rashica’nın müthiş asisti ile Zaynutdinov Beşiktaş’ı öne geçirdi.Şenol Güneş ikinci yarı yaptığı değişiklikler ile adeta tecrübesini konuşturdu.

Kiev takımını da takdir etmek gerekir ülkeleri savaşta iken, tüm olumsuzluklarına ve moralsizliklerine rağmen maçlarını oynadıkları Romanya ‘da iyi mücadele gösterdiler.

Beşiktaş,İstanbul da oynayacağı rövanş mücadelesi öncesi avantajı cebine koyarak Bükreş’ten dönüyor diyebiliriz.