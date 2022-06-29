Melih Saatçı: 'Jackson Muleka Beşiktaş’a gelirse takıma büyük güç katar'

29 Haziran 2022 Çarşamba, 19:17

Transfer sezonunun açılması ile takımlar imzaları attırmaya başladılar. Geçmiş sezonlarda gördüğümüz üzere transfer sezonu şampiyonları ne yazık ki esas hedefleri olan Süper Lig şampiyonluğunu yakalayamıyorlar.

Yaklaşık 70-80 sene önceki birinciliklerini şampiyonluk sayısına katmakla uğraşarak en çok kazanan Süper Lig şampiyonu ünvanını eline geçirmek isteyen Fenerbahçe takımı ,geçtiğimiz sezonların transfer şampiyonlukları sıralaması yapılsa kesinlikle ilk sırada yer alırdı

Bu sezonda transfer çalışmalarına hızlı bir giriş yapan Fenerbahçe takımının Jorge Jesus ile ne yapacağını fenerbahçeli futbol severler gibi ben de çok merak ediyorum.

Fenerbahçe’ ye her gelen teknik direktörlere abartılı bir biçimde övgüler yağdıran Fenerbahçeli yazarlar en ufacık bir kötü gidişte de aynı şekilde teknik direktörü yerden yere vuruyorlar. Tıpkı Ali Koç’un ilk olarak takımın başına getirdiği Phillip Cocu örneğinde olduğu gibi.

Beşiktaş ise forvet hattında forvette Wout Weghorst ve Jackson Muleka transferini kesinleştirirse hücum hattını güçlendireceği aşikar.

Muleka deyinde hemen 25 Nisan 2022’de kaleme aldığım yazım aklıma düştü. Yazımda “Beşiktaş gibi büyük takımlar, rakibine arka bölge de bu kadar geniş alanlar bırakmamalı. Kasımpaşa takımı golleri çok rahat buldu. Beşiktaş ne acı ki sene başından bu yana ne doğru düzgün savunma yapabiliyor ne de hücum… Beşiktaş’ın hücum oyuncularına baktığımda Jackson Muleka‘yı Kasımpaşa takımına kazandıranlara transfer becerilerinden dolayı teşekkür etmek gerekli diye düşünüyorum. “ demiştim.

Standart Liege’li oyuncu Jackson Muleka Beşiktaş’a gelirse takıma büyük güç katar. Beiktaş’ın dinamosu Amakochi gibi çok güçlü bir oyuncu kendine bakar, sakatlık yaşamazsa Beşiktaş takımına çok faydalı olur.