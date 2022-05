Melih Saatçı: Kupa her zaman el üstünde tutulmalı, başka yerlerde değil!"

15 Mayıs 2022 Pazar, 19:13

Trabzonspor dün gece yaşadığı hem psikolojik hem de fiziksel boşalım ile şampiyonluk kupasını kaldırarak, kazanmayı ve de hak ettiği şampiyonluk apoletini yıllar sonra takmayı başardı.

Trabzonspor’un Altay maçına değinmeden önce şampiyonlukta emeği geçen başta Ahmet Ağaoğlu olmak üzere yönetim kurulunu ve teknik direktör Abdullah Avcı’yı ve de sezon başından bu yana hemen hemen her maçta mükemmel bir mücadele ortaya koyan Trabzonsporlu futbolcuları tekrar kutluyorum.

Şampiyonluk kazanılırken olmazsa olmazların başında gelen Trabzonspor camiasını ve de muhteşem taraftarını da ayrıca kutluyorum. Dün akşam Altay maçı öncesi yaşanan kutlamalar yine muhteşemdi. Denizden tekneler eşliğinde futbolcuların maç otobüsüne getirilmesi ve gösterilere uğurlanması güzel görüntülerdi. Bu kadar güzellikler varken hiç mi olumsuzluklar yoktu? Sosyal medyada bir iki futbolcunun kupa ile çekilen özel fotolarını hiç beğenmedim hoş olmadı. Kupalar manevi değerlerdir ve çok özeldirler. Kupa duruştur. Kupa her zaman el üstünde tutulmalı, başka yerlerde değil! Dün akşam ki kutlamalardan dolayı hem mental hem de fiziksel anlamda yorgun olan Trabzonsporlu oyunculardan Altay deplasmanın da oyun ve sonuç anlamında beklentim yoktu. Oyun üzerinden bu maçın analizinin yapılmasını da çok doğru bulmuyorum. Yıllar sonra, her türlü yapılan haksızlıklara karşı hasretle beklenen ve yine de her sene hedefinden vazgeçmeyen bir takımın tutku ile şampiyonluğa ulaşmasını tüm Türkiye izledi. Trabzonspor da yeni hedef elde ki mevcut kadroya çok önemli takviyeler yaparak Şampiyonlar Ligi Play-off’’larına sıkı bir şekilde hazırlanmak ve de Şampiyonlar Ligi’ne kalmak olmalı.