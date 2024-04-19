Melih Saatçı: 'Santos’un gidişi muhteşem oldu'
Beşiktaş, Süper Lig’in 33.haftasında kendi sahasında Ankaragücü’nü 2-0 mağlup etti. Melih Saatçı, karşıtaralaşmayı Cumhuriyet.com.tr için değerlendirdi.
Beşiktaş için Santos’un gidişi muhteşem oldu. Santos yönetiminde ortaya konan silik, ezik ve de berbat görüntü Santos’un gidişi ile bir anda değişti.
Serdar Topraktepe’nin karşılaşmaya doğru 11 ile başlaması ve de en önemlisi takımını maça iyi motive etmesi Beşiktaş’ı ölü toprağından sıyırtıp hayata döndürdü. Beşiktaş gibi büyük takımların Santos’un oynattığı futbolsuz oyun ile başarıya gitmesi mümkün değil.
Santos’un 7-8 kişiden oluşan Brezilya dizisini andıran yardımcı kadrosu Beşiktaş adına ne yaptı , Beşiktaş’a kim getirdi ! Boşa verilen ücretler kime yazacak! Bunların çok iyi sorgulanması gerek! Santos ve ekibi Beşiktaş’ı sıradan bir takım hüviyetine sokarken , bu ekibi güle oynaya, plaketlerle ,üstelik ceplerini de doldurarak uğurlayanlar düşünsün!
Sözün özü, Ankaragücü karşılaşması, Beşiktaş için ümit ediyorum iyi bir başlangıç olur... Ancak yönetim hata yapmaya devam ederse süresi, eski yönetimin süresinin yarısını dahi zor bulur.
En Çok Okunan Haberler
-
- İstinyePark AVM'de korkutan yangın!
- '6 yıldır yaşattığınız zulüm yetmedi mi?'
- 'Daha gerzekçe açıklama duymadım, yazıklar olsun'
- Ve Şimşek IMF'yle 'el sıkıştı'
- İki soruşturma birden
- Gülşen Bubikoğlu '50 yıllık dans...'ı paylaştı
- İzmitlinin hakkı bütün İzmitlilere!
- 562 bin liralık 'alınteri'
- İlk üç yıl zorunluluğu olmayacak
- Mazbata töreninde hakaret: Gözaltına alındı!