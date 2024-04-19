Melih Saatçı: 'Santos’un gidişi muhteşem oldu'

Beşiktaş, Süper Lig’in 33.haftasında kendi sahasında Ankaragücü’nü 2-0 mağlup etti. Melih Saatçı, karşıtaralaşmayı Cumhuriyet.com.tr için değerlendirdi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 19.04.2024 - 22:08
Melih Saatçı: 'Santos’un gidişi muhteşem oldu'
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Beşiktaş için Santos’un gidişi muhteşem oldu. Santos yönetiminde ortaya konan silik, ezik ve de berbat görüntü Santos’un gidişi ile bir anda değişti. 

Serdar Topraktepe’nin karşılaşmaya doğru 11 ile başlaması ve de en önemlisi takımını maça iyi motive etmesi Beşiktaş’ı ölü toprağından sıyırtıp hayata döndürdü. Beşiktaş gibi büyük takımların Santos’un oynattığı futbolsuz oyun ile başarıya gitmesi mümkün değil.

Santos’un 7-8 kişiden oluşan Brezilya dizisini andıran yardımcı kadrosu Beşiktaş adına ne yaptı , Beşiktaş’a kim getirdi ! Boşa verilen ücretler kime yazacak! Bunların çok iyi sorgulanması gerek! Santos ve ekibi Beşiktaş’ı sıradan bir takım hüviyetine sokarken , bu ekibi güle oynaya, plaketlerle ,üstelik ceplerini de doldurarak uğurlayanlar düşünsün!

Sözün özü, Ankaragücü karşılaşması, Beşiktaş için ümit ediyorum iyi bir başlangıç olur... Ancak yönetim hata yapmaya devam ederse süresi, eski yönetimin süresinin yarısını dahi zor bulur.


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