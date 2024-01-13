Melih Saatçı: 'Son iki karşılaşmada gol yemeden yedi gol atmak özgüven kazandırır'

Yayınlanma: 13.01.2024 - 21:30

Güncelleme: 13.01.2024 - 21:30

Beşiktaş 4-0 ‘lık Rize deplasmanından sonra kendi sahasında, yeni teknik direktörü ile zorlanmadan, iyi mücadele ederek ,güzel bir futbol ortaya koyarak hem üç puanı aldı hem de büyük bir camia olduğunu bir kez daha aleme gösterdi.

Fernando Santos Beşiktaş da başarılı olur olmaz fakat vermiş olduğu izlenim Beşiktaş’ın başarılı olması için elinden gelenin fazlasını iyi niyetle ortaya koyacağı yönünde.

Karagümrük karşısında Beşiktaş oyunu çok iyi forse etti, gücünü ortaya koydu. Santos’un yeni transfer Swenson’u ilk 11’e koymayıp karşılaşmaya sağ kanatta Onur ile başlaması onun futbolculara ne kadar ön yargısız baktığının göstergesi idi. Semih üst üste attığı goller ile takımına hayat verdi. Semih ayağını yere sağlam basar ve basının erken gaz vermesine kendini kaptırmazsa önü çok açık.

Semih ve Rashitca’nın kanatları değişmesi Beşiktaş’a golleri getirdi. Haftalardır kötü skorlar alan bir takım için iki maçta gol yemeden atılan yedi gol taraftara umut, futbolculara tekrar özgüven kazandıracaktır.

Beşiktaş’ın hedefleri bitmez bu sezon en azından lig üçüncülüğünü kovalamak ve de Türkiye Kupası kazanmak çok uzak değil.