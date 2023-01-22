Melih Saatçı: 'Trabzonspor farklı skor ile galip gelerek ile adeta kendine geldi'

Yayınlanma: 22 Ocak 2023 - 21:01

Güncelleme: 22 Ocak 2023 - 21:01

Trabzonspor farklı skor ile galip gelerek ile adeta kendine geldi ve bu skor hem takıma hem de camiaya büyük moral oldu.

Karşılaşmada ilk yarı İstanbulspor’un pozisyonu ve şutu olmadan tamamlandı. Rakip Trabzonspor, İstanbulspor dan güç olarak ne kadar önde olursa olsun Süper Lig de mücadele bir takımın pozisyona girmekte bu kadar zorlanması ligin ilerleyen haftalarında çözümlenemezse İstanbulspor bu sezonu alt lige düşerek tamamlayabilir. İstanbulspor gibi mazisi başarılarla dolu bir takımın gerekli önlemleri alacağını düşünüyorum. Özellikle ilk yarı da iki takımda futbol adına bir şey ortaya koyamadı. İstanbulspor takımı kalesi önüne adeta set çekip öylece Trabzonspor’un atak yapmasını beklese de Trabzonspor hücum versiyonlarında pozisyona girmekte zorlanınca ilk yarı Trabzonspor’un tek gollü üstünlüğü ile geçildi.

Trabzonspor, ikinci yarı oyuna daha çok ısınmış olarak adeta “ Tribünleri dolduran seyircimize ilk yarı ortaya koyduğumuz kötü ve silik futbol olmadı dercesine” sahaya arzulu ve daha hareketli çıktı. İkinci golden sonra rakibin de çözülmesi ile aradığı istediği golleri buldu. Trabzonspor için önümüzde ki hafta deplasmanda oynayacağı Hatayspor karşılaşması takımın rayına oturup oturmadığı noktasında asıl belirleyici olacak.

Trabzonspor maçtan önce karşılaşmanın ağır favorisi idi ve öyle de oldu.