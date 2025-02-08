Melih Saatçı yazdı: “Arthur Masuaku oynadı, Beşiktaş kazandı”

Yayınlanma: 08.02.2025 - 21:32

Güncelleme: 08.02.2025 - 21:32

Beşiktaş, Türkiye Kupası’nda Kırklarelispor karşısında almış olduğu galibiyetten sonra lig de de Sivasspor’u yenerek moral kazandı.

Solskjaer’in maça doğru 11 ile başlaması, Beşiktaşlı futbolcuların önce ki maçlara nazaran daha arzulu olmaları galibiyette başlıca etkenlerdi.

Arthur Masuaku sol kanatta çok iyi oynadı. Her zaman yazıyorum yine tekrar ediyorum bu takımdan en son gönderilecek oyuncu Masuaku’dur. Yeri geldi taraftar tepkisine maruz kaldı, yeri geldi belki de takımdan gönderilmesi düşünüldü ancak o hiçbir zaman duruşunu bozmadı ve sahada elinden gelenin fazlasını yapmaya çalıştı. İşte temel hatası da bu oldu. Esas yapması gereken defans görevi iken kendini fazla ileri attı ve de bu da tepki almasına yol açtı. Esasında Beşiktaş takımına bakıldığında topu ayağına aldığında ne yaptığını bilen oyuncuların belki de başında geliyor…Nitekim Masauku oynadı, Beşiktaş kazandı.

Gedson,Mario ve Chamberlain üçlüsü iyi mücadele etti. İmmobile uzun zamandır olduğu gibi yine çok etkisizdi.

Beşiktaş her ne kadar galip gelmiş olsa da yönetimin galibiyet ile rehavete kapılmayıp transfer süresi bitmeden takıma takviye yapması şart.