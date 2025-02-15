Melih Saatçı yazdı: “Beşiktaş’ın Rafa’sı var ”

Yayınlanma: 15.02.2025 - 21:05

Güncelleme: 15.02.2025 - 21:05

Beşiktaş, Sivasspor karşısında almış olduğu galibiyetten sonra kendi sahasında da Trabzonspor’u yenerek büyük moral kazandı.

Solskjaer’in maça Sivasspor karşısına çıkardığı 11’den farklı olarak Rafa ile oyuna başladı.

Trabzonspor’un golüne kadar oyunun kontrolü Beşiktaş’ta idi. Defans yardımlaşmasında Rafa Siva ‘nın hatası Trabzonspor’un golü bulmasına sebebiyet verdi. Trabzonspor’un gole kadar oyunda hiçbir etkinliği yoktu. Gol ile beraber oyunu dengeleyen Trabzonspor devre arasına da 1-1 eşitlikle girdi.

Beşiktaş ikinci yarının başında kurduğu baskı ile sağdan soldan atak organizasyonları önce beraberliği sonra galibiyeti yakaladı.Beşiktaş’ın iyi ki Rafa’sı var… Rafa Silva atmış olduğu gol ile yenilen gol deki hatasını da telafi etti. Beşiktaş’ ta ileri uçta İmmobile önceki maçlara nazaran bir tık daha iyi idi ama yetmez.

Masuaku sol kanatta zaman zaman hatalar yapsa da iyi mücadele etti.Mari. Gedson,Mario ve Chamberlain üçlüsü iyi mücadele etti.

Beşiktaş almış olduğu galibiyet ve de daha da önemlisi ortaya koymuş olduğu mücadele ile ilerisi için umut verdi.