Melih Saatçı yazdı: 'Bu futbol anlayışı Beşiktaş’a kupa getirmez'
Beşiktaş, Süper Lig’in 37.haftasında kendi sahasında Hatayspor’a ile 2-2 berabere kaldı Melih Saatçı, karşılaşmayı Cumhuriyet.com.tr için değerlendirdi.
Beşiktaş, Hatayspor ile berabere klarak ligde ki kötü gidişatını istikrarlı bir şekilde sürdürmüş oldu.
Her iki yarıda da rakibine karşı istediği baskıyı bir türlü kurmayan Beşiktaş, hafta içi oynayacağı kupa finali öncesi olumlu sinyaller vermedi. Kupada ki rakibi Trabzonspor’un son haftalarda ki performansı göz önünde bulundurulduğunda, Beşiktaş’ın kupada ki işi çok zor.
Beşiktaş, ne defansta ne orta sahada , ne de ileri uçta varlık gösteremedi. Beşiktaş, ileriye çıkışlarda orta saha ile ileri uç arasında bağlantıyı maçın son anlarında zaman zaman kursa da önümüzde ki sezon bu futbol anlayışı Beşiktaş’a şampiyonluk için yetmez.
Kupa finalinin kaybedilmesi halinde lig 5.liğinin de çok önemli olduğunun farkında olamayan Beşiktaş kendi sahasında berabere kalarak Avrupa kupalarına gitme yolunda avantaj kaybetti
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