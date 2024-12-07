Melih Saatçı yazdı: 'Kartal yüksek uçtu, kanarya yara aldı'
Beşiktaş, Süper Lig’in 15. haftasında kendi sahasında Fenerbahçe’yi 1-0 etti. Melih Saatçı, karşılaşmayı Cumhuriyet.com.tr için değerlendirdi.
Beşiktaş bütün sıkıntılarına rağmen büyüklüğünü bir kez daha göstererek ezeli rakibini yenmesini bildi. Kartal yüksek uçtu, kanarya yara aldı.
Serdar Topraktepe ’nin maça doğru 11 ile başlaması, yapmış olduğu oyuncu değişikliklerinin yerinde olması ve de skora etki etmesi, futbolcuların arzusu ve kenetlenmesi galibiyette başlıca etkenlerdi.
Defansta Talha ve Emirhan maç eksikliklerine rağmen gayet iyi oynadılar. Musrati ve Gedson ve Salih orta sahada iyi mücadele ettiler.
Chamberlain’ in oyuna girmesi topun Beşiktaş’ta kalmasında etkili oldu. Sezon başından bu yana Chamberlain , Salih, Zaynutdinov , Talha eski teknik direktör tarafından adeta yok sayıldı ve de Beşiktaş’ın kadro derinliği diye bir şey bırakılmadı. Görüldü ki bu oyuncular bu takımda rahat oynar ve takıma katkı sağlar.
Beşiktaş hem çok önemli bir üç puan aldı hem de en azından lig hedefini şampiyonlar ligine katılma olarak belirlemesi anlamında motivasyon sağladı.
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